زيدان يبحث في السليمانية وأربيل تطوير العمل والتعاون القضائي

2020/10/07 | 19:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مقر مجلس قضاء ومحكمة تمييز اقليم كردستان حيث التقى رئيس واعضاء مجلس القضاء ومحكمة تمييز الاقليم.

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