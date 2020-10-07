لاهور شيخ جنكي يبحث مع كوبلي عدة مسائل مهمة

2020/10/07 | 19:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الاربعاء 7/10/2020 في مدينة اربيل ، نائب مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي.

وجرى خلال لقاء بحث اخر التطورات على الساحة العراقية واقليم كوردستان من الناحية السياسية والامنية والاقتصادية والعلاقات بين امريكا والعراق.

واكد اللقاء على دور جميع الاطراف والقوى العراقية لانهاء الهجمات التي باتت تشكل تهديدا للدبلوماسيين وقوات التحالف الدولي ضد داعش.

من جانبه، تحدث لاهور شيخ جنكي وباهمية عن دور القوات الامريكية والتحالف الدولي ضد داعش في مكافحة الارهاب والقضاء على ارهابيي داعش في العراق واقليم كوردستان، واصفا بقاء واستمرار واستعداد قوات التحالف الدولي بالضروري لانهاء ومكافحة كافة الخلايا النائمة لداعش.

كما وجرى خلال اللقاء، بحث الانتخابات المبكرة في العراق والتي من المقرر اجراءها نهاية العام المقبل، واجمع الطرفان على توفير ارضية ايجابية ومناسبة من التفاهم ومشاركة كافة الاطراف لاجراء هذه العملية الديمقراطية في العراق، واكد الاجتماع دعم الحكومة الاتحادية وجهودها لتجاوز المعوقات التي تقف امام الكابينة الحكومية من اجل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

كما واكد الاجتماع، ضرورة انهاء المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان عن طريق الحوار والتوصل الى اتفاق نهائي وفق الدستور.

ووصف شيخ جنكي استمرار الاجتماعات بين الطرفين بالايجابي حيث خطت خطوات جيدة نحو الاتفاق، مشيرا الى انه بمصادقة موازنة العام 2021 يتم تامين مستقبل جيد لعلاقات الاقليم وبغداد.

وبشان العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني، قال لاهور شيخ جنكي، انه كاتحاد وطني مشارك في حكومة اقليم كوردستان نتحمل مسؤولية اكبر وان مشاركتنا في الكابينة التاسعة كانت وفق اتفاقية موقعة وقبِل بها الطرفان والتي تضمنت عدة نقاط مهمة منها، مسالة الاصلاح واللامركزية المالية والادارية والتي مع الاسف لم تطبق حتى الان ونحن نحاول ان تنفذ تلك النقاط كما هي حتى لا يضطر الاتحاد الوطني الى التفكير في اتخاذ موقف حيال عدم تنفيذ نقاط الاتفاقية.

PUKmedia خاص‌

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