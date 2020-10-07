عرب كركوك يطالبون بالاستعانة بالحشد لمنع تدهور الأوضاع الأمنية في الحويجة

2020/10/07 | 19:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كركوك..

كشف القيادي العربي وأحد شيوخ عشيرة العبيد في كركوك حاتم العاصي، الأربعاء، أسباب تزايد الخروقات الأمنية في الحويجة وجنوب كركوك، مطالبا بالاستعانة بقوات الحشد الشعبي لتأمين تلك المناطق.

وقال العاصي لـ /المعلومة/ إن “القوة الأمنية الموجودة في الحويجة ليست مؤهلة لحماية المنطقة وطالبنا مراراً بالاستعانة بقوة أخرى وتعزيز تواجد الحشد الشعبي، لأنها منطقة زراعية وصعبة جغرافياً”.

وأضاف أن “الحكومة مقصرة بشكل كبير تجاه أبناء الحشد العشائري ولم تعطيهم مستحقاتهم المالية ولم تزودهم بالأسلحة أيضا، رغم أنهم من أهالي المنطقة ولديهم دراية كاملة بتفرعاتها”.

ولفت إلى أنه “ينبغي على الحكومة إرسال تعزيزات أمنية إلى الحويجة لأنها منطقة ممتدة، وعدم الاكتراث للوضع الحالي سيؤدي إلى تطورات خطيرة”.



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