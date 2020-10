2020/10/07 | 19:57 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المكتب الاعلامي لنادي القوة الجوية أعلن نادي القوة الجوية الرياضي عودة ارض الحبيبية الى النادي بشكل رسمي بعد معوقات وعقبات شهدتها الفترة الماضية.وأوضح رئيس نادي القوة الجوية الرياضي اللواء الطيار شهاب جاهد ” بعد جهود حثيثة وبناء على توصيات لجنة التحري عن العقبات التي تحول دون اكمال المشاريع الاستثمارية من بعض الجهات الحكومية بموجب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشكل رسمي..



ارض الحبيبية تعود الى نادي القوة الجوية الرياضي first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشكل رسمي.. ارض الحبيبية تعود الى نادي القوة الجوية الرياضي) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشكل رسمي.. ارض الحبيبية تعود الى نادي القوة الجوية الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).