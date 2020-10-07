البورصة تعلن مؤشراتها الإسبوعية

2020/10/07 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت البورصة تنظيمها لأربع جلسات تداول خلال الاسبوع الاول من تشرين الاول 2020.وبلغ عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع 3 مليار سهم بقيمة 4 مليار دينار.

اغلق مؤشر التداول لأول جلسة من الأسبوع على 479.63 بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 481.18 محققا بذلك ارتفاعا مقداره 0.32% عن اغلاقه في اول الجلسة.

نفذت خلال الأسبوع أكثر من 900 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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