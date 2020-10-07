مدن كردستان تستعد لتظاهرات جديدة ضد تأخر صرف الرواتب

2020/10/07 | 20:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ السليمانية…

أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، الأربعاء، أن صبر الشعب الكردي على الأحزاب الفاسدة وعوائلها التي تتحكم بقوت المواطن بدأ ينفذ.

وقال محمد لـ /المعلومة/ إنه “منذ أكثر من شهرين ولم يستلم الموظف الكردي في كردستان راتبه، وفوق كل هذا تقوم حكومة الإقليم بفرض الاستقطاعات المالية بنسب عالية جدا، رغم إرسال الحكومة الاتحادية للمبالغ المخصصة للرواتب”.

وأضاف أن “التظاهرات ستعود لمدن الإقليم وبقوة، وأن إجراءات السلطة الفاسدة التعسفية ضد المواطنين المطالبين بحقوقهم لن تثنينا عن الخروج للشارع وإيصال أصواتنا ضد حكم العوائل الفاسدة التي تنهب كل شيء”.

وأشار إلى أن “الأسبوع المقبل سيشهد عودة التظاهرات مجدداً، في حال لم تقم حكومة الإقليم بتوزيع الرواتب كاملة، وتحدد سقفا زمنيا لتوزيعها بشكل منتظم وبصورة كاملة ودون استقطاع”.



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