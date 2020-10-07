2020/10/07 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | لجنة مكافحة الفساد تعتقل النائب السابق لرئيس هيئة الأستثمار سالار محمد أمين في مطار بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | لجنة مكافحة الفساد تعتقل النائب السابق لرئيس هيئة الأستثمار سالار محمد أمين في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | لجنة مكافحة الفساد تعتقل النائب السابق لرئيس هيئة الأستثمار سالار محمد أمين في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).