مصدر يكشف عن اعتقال نائب هيئة الاستثمار ورئيس الهيئة المكلف في المطار

2020/10/07 | 20:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الاربعاء ، ان” لجنة مكافحة الفساد اعتقلت اليوم بأمر قضائي نائب هيئة الاستثمار سالار محمد امين ، ورئيس الهيئة المكلف في مطار بغداد”.

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