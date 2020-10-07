تصريح صحفي صادر عن القطاع المهني الطبي في الحزب الشيوعي الأردني حول قرار الحكومة بفرض الحجر المنزلي - الحزب الشيوعي الاردني

2020/10/07 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الاردني اتخذت الحكومة قرارا بالسماح لمرضى الكورونا الذين لا يعانون من أعراض، أو من يعانون من أعراض خفيفة بالحجر المنزلي.



يعكس هذا القرار أول اعتراف حكومي بعدم قدرة الإجراءات الحكومية السابقة على التعامل مع الزيادة المضطردة في عدد حالات الإصابة بالمرض، لكن نصه يعبر عن التصميم الحكومي على انسحاب الدولة من أي دور اقتصادي أو اجتماعي يمكن أن تلعبه لصالح المواطن الأردني.لا يشير القرار إلى الآليات التي يمكن ......





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