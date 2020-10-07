خبير اقتصادي ..نحو 61 مليار دولار ديون العراق الخارجية والداخلية لغاية مطلع 2020 !!

2020/10/07 | 20:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

الخبير الاقتصادي علي الصفار إن ديون العراق الخارجية لغاية الاول من كانون الثاني 2020 بلغت 25 مليار دولار تضمن منها تعويضات حرب الخليج وقروض دولية سابقة وغيرها

واضاف ان هناك ديون وقروض حكومية داخلية لغاية مطلع 2020 تقدر بـ 40 ترليون دينار ما يوازي 36 مليار دولار، مشيراً الى ان مجموع الدي...

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