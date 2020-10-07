بالوثيقة: تشكيل لجنة لدارسة إعادة ضُباط الجيش السابق برتبة رائد فما دون

2020/10/07 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قررت رئاسة اركان الجيش التابعة، لوزارة الدفاع، الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020، تشكيل لجنة لدارسة إعادة ضُباط الجيش السابق برتبة رائد فما دون.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة موقعة من الفريق الركن علي جاسم محمد، امين السر الاقدم في رئاسة اركان الجيش، تتضمن طلبا تدعو فيه إلى "تشكيل لجنة برئاسة معاون رئيس اركان الجيش للإدارة وعضوية كل من مدير عام الموازنة والبرامج ومدير عام الافراد ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير إدارة الضباط، لدراسة امكانية اعادة ضباط الجيش السابق من رتبة رائد فما دون وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها بالمدة (4) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3)، لسنة 2010، والمعايير التي تضعها دائرة الإدارة حسب حاجة الصنوف".

واضافت الوثيقة :"انه التشكيل يتم مع توفير التخصيص المالي والدرجات الوظيفية واخضاعهم للفحص الطبي والتدقيق الأمني".

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