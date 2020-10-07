المشتركة تؤكد نجاح خطط تأمين زيارة الاربعين وكربلاء توضح بشأن دخول العجلات للمحافظة

2020/10/07 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، الإربعاء، نجاح الخطط الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية، فيما اكدت عمليات كربلاء، أن جميع المحاور مفتوحة أمام دخول العجلات.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له اليوم (7 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "القيادة وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وأمانة العاصمة بدأت بتهيئة الطرق وإزالة بعض الحواجز وفتح أغلب الطرق الخاصة التي كانت تستخدم من قبل الزائرين"، مؤكدا "وجود انسيابية لحركة العجلات في العاصمة"، مضيفا أن "الخطط الأمنية في بغداد وكربلاء المقدسة تسير وفقا لما مرسوم لها، حيث إن هناك استنفارا كبيرا للأجهزة الأمنية".





وأشار إلى أن "قيادة العمليات المشتركة وفرت طائرتي إسعاف فوري لنقل الحالات الخاصة للزائرين لتقديم العلاج بأسرع ما يمكن، فضلاً عن التوجيهات التي تصدر للزائرين بشأن تفادي انتشار جائحة كورونا والتوصية بارتداء الكفوف والكمامات وعدم تسلم الأغذية إلا من خلال المواكب المخصصة".





وتابع الخفاجي أن "قيادة عمليات كربلاء بدأت وبالتعاون مع وزارة النقل ووزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي بتهيئة القطارات والعجلات لنقل الزائرين إلى جميع محافظات العراق"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية تمكنت من المحافظة على سلامة الزائرين، وعدم السماح لأحد بالعبث بأمنهم وسلامتهم".

ونوه عن أن "الزيارة بكل مقاييسها تعد ناجحة، لاسيما وأن القوات الأمنية تمكنت من التغلب على جميع التحديات التي تواجهها"، مضيفاً أن "اللجنة الأمنية المشرفة على الزيارة، ما تزال تمارس عملها بتواصل مستمر مع جميع أجهزة الدولة".

من جانبه قال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء، العميد فاهم الكريطي، إن "جميع محاور دخول الزائرين مفتوحة نحو كربلاء المقدسة مع دخول العجلات إلى مركز المدينة".

وأشار الكريطي إلى أن "محور النجف انتهى فيه سير الزوار نحو المحافظة وكذلك محور الهندية، فيما سينتهي في محور بغداد يوم غد الخميس".

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