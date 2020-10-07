بعد حل مشكلاته.. الأنيق يؤكد انه سيكون رقما صعبا في المنافسات المقبلة

2020/10/07 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

يواصل فريق الطلبة بكرة القدم استعداداته المركزة للوصول إلى الجاهزية المطلوبة تحضيرا للدخول في غمار منافسة الدوري العراقي الممتاز الذي من المؤمل انطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وقال نائب رئيس الهيأة الإدارية لنادي الطلبة محمد الهاشمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ، اليوم (7 تشرين الاول 2020) : إن "الكادر التدريبي جاهز للموسم المقبل والاستعدادات متواصلة على قدم وساق ليكون الفريق رقما صعبا في منافسات الموسم الجديد"، مشيرا الى أن "إدارة النادي أعدت فريقا جيدا، اعتمد فيه الجهاز الفني على 75 % من لاعبين ذوي خبرة، مثلوا النادي بالموسم السابق، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين جديدين، هما علي قاسم وأمير صباح".

وأضاف الهاشمي، أن "إدارة الطلبة تعاقدت مع محترفين أجانب سيصلون في الأيام المقبلة بعدما تم إكمال جميع الإجراءات الرسمية لقدومهم" ،مبينا، أن سبب تأخر وصولهم إلى العراق في الفترة السابقة هو عدم حصولهم على التأشيرة بسبب جائحة كورونا".

وبشأن أزمة النادي، أكد الهاشمي، أنه "لا يوجد أي إضراب داخل أسوار الأنيق، أدى إلى هوة، بل كان مجرد سوء فهم بين اللاعبين والإدارة، وقد استطاع رئيس الهيأة الإدارية للنادي علاء كاظم أن يحل هذا الأمر بكل أريحية".

وأشار الهاشمي إلى أن وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي وعدا بتقديم الدعم لأبناء النادي وتوفير الغطاء المالي وحل جميع الأمور العالقة اعتزازا بالجماهير الطلابية واسم النادي العريق".

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