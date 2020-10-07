تحديد موعد استقبال العالم لأول لقاح كورونا

2020/10/07 | 20:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقع مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية عام 2020.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الاربعاء 7تشرين الأول الجاري، في نهاية اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة المكون من 34 عضوا.

وقال غيبريسوس: “سنحتاج إلى لقاحات، وهناك أمل في أن يكون اللقاح جاهزاً بحلول نهاية هذا العام”.

وتابع: “لذا، فإن الاستثمار في اللقاحات أثناء تنفيذ الأدوات المتوفرة لدينا سيكون مهمًا، وستعطينا نتائج أفضل”.

وحالياً، تمتلك منشأة اللقاحات العالمية “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية 9 لقاحات تجريبية تغطي 168 دولة، حيث تسعى إلى توزيع ملياري جرعة على من هم في أمس الحاجة إليها بحلول نهاية عام 2021.

وقال غيبريسوس: “أهم شيء الآن هو الاستثمار في جميع الأدوات المتوفرة أو استخدامها، فقد تمكنت العديد من البلدان باستخدام الأدوات المتاحة من قمع الوباء والسيطرة عليه”.

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