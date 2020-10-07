بلدية كربلاء ترفع ١٤ ألف طن من النفايات خلال ١٠ أيام

2020/10/07 | 20:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء المقدسة

أعلنت مديرية بلدية كربلاء رفع اكثر من ١٤ ألف طن من النفايات خلال العشرة الأيام الماضية ضمن خطة زيارة الاربعين.

وقال مدير اعلام المديرية محمد الموسوي لـ /المعلومة/، أنه “كوادر البلدية رفعت هذا اليوم ٢٢٠٠ طن من النفايات لترتفع كمية النفايات التي رفعت خلال العشرة أيام الماضية ١٤٧٩١ طن من خلال ٣٦٤٥ عامل يواصلون الليل بالنهار لإنجاح خطة الزيارة الاربعينية الخدمية”.

واضاف ان “عدد أكياس النفايات التي وزعت على المواكب الحسينية بلغت ٢٥٥ ألف كيس”، مؤكدا ان ١٢ محافظة تساند الجهد البلدي في كربلاء وهي بغداد، وديالى، وكركوك، والديوانية، والبصرة، وبابل، والسماوة، وذي قار، وميسان، والانبار، وصلاح الدين.



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