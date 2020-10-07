داعش يقصف قرية زراعية شمال شرق ديالى بـ 3 قذائف هاون

2020/10/07 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، سقوط 3 قذائف هاون على محيط قرية زراعية شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية العبارة(13كم شمال شرق بعقوبة) شاكر التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” 3 قذائف هاون اطلقها داعش الارهابي على محيط قرية زاغنية شرقي العبارة الا انها سقطت في بساتين زراعية دون اي اصابات بشرية”.

واضاف، ان “الجهد الاستخباري والامني باشر في عملية تمشيط لمعرفة مكان اطلاق الهاونات”.

وتشهد قرى العبارة بين فترة واخرى سقوط قذائف هاون من قبل بعض خلايا داعش ما يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.



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