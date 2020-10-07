2020/10/07 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفقت الافٌ من الأسماك في بحيرة الرزازة الواقعة بين محافظتي كربلاء والأنبار في مشهدٍ صادم يُعيد لأذهان ِالعراقيين الكارثة َ الاقتصادية التي وقعت قبل نحو عامين.

وتناقلت وسائلُ إعلام ٍ محلية صورا تــُـظهر أعداداً هائلة ً من الأسماك وهي تطفو على سطح ِ مبزل الرزازة بمنطقةِ بدعة شريف الواقعةِ بين محافظتي الأنبار وكربلاء.

هذا ولم تـــُـفصح الجهات ُ المسؤولة لغاية الان عن السبب الذي أدى إلى تسمم ِ الافِ الأسماك، في حين تقول مصادرُ إن تصريفَ المياه الآسنة من كربلاء نحوَ بحيرةِ الرزازة تسبب بهذهِ الكارثة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفوق آلاف الأسماك في مبزل الرزازة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفوق آلاف الأسماك في مبزل الرزازة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).