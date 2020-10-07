2020/10/07 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني يعود تأخر بناء الدولة القومية الألمانية إلى عدة أسباب، من أهمها: 1- وجود وحدات سياسية متعددة، ذات طابع فيودالي، كانت تجتمع في ظل الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ولكنّ الحروب الدينية كرّست تمزيقها، وكان لكل من هذه الإمارات سيادتها وحريتها في عقد المعاهدات مع الدول الأجنبية.2- العداء الشديد بين طبقات الشعب الألماني، وتمسك الطبقة الارستقراطية الألمانية (Les Junkers) بعزلتها واحتقارها لعامة ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمط الألماني من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (1) - عبدالله تركماني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النمط الألماني من بناء الدولة القومية في التاريخ الحديث (1) - عبدالله تركماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).