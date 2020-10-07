هل أذربيجان دولة شيعية - جاسم ألصفار

2020/10/07 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار في التقارير الصحفية والتحليلات السياسية المنشورة في وسائل الاعلام العربية، كثر في الفترة الأخيرة وصف جمهورية أذربيجان بانها دولة شيعية.



ومع أني اتجنب الخوض في مواضيع تخص التركيبة الطائفية للسكان، خاصة عند عدم توفر معلومات أكيدة ومن مصادر رصينة، الا ان الحرص على ان لا تعزز تلك التوصيفات نهج خاطئ في الدراسات الاجتماعية-السياسية تفضي في نهاية المطاف الى استنتاجات مضللة، فرض عليَ ان أكتب ما أعرفه ......





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