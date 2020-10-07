تدمير مضافة لإرهابي داعش بعملية امنية في المناطق الصحراوية بالانبار 

2020/10/07 | 20:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الاربعاء، عن حرق عجلة وتدمير مضافة لارهابي داعش بعملية امنية استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” قوة امنية من الفرقة الاولى في قيادة عمليات الانبار نفذت حملة امنية استباقية استهدفت منطقة الصكار في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من حرق عجلة لإرهابي داعش ومقتل من فيها “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت ايضا من تدمير مضافة سرية لبقايا خلايا ارهابي داعش في المنطقة المستهدفة ، مبينا ان” معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوات الامنية من حرق العجلة وتدمير المضافة التي يختبأ فيها خلايا مجرمي داعش للحيلولة دون استخدامها كمناطق ارتكاز مرة ثانية ، مبينا ان” عملية تعقب وقصف خلايا التنظيم الاجرامي ومواقع اختباءه في المناطق الصحراوية مستمرة استنادا على المعلومات الامنية للقيادات الامنية المشرفة على الملف الامني في القاطع الغربي للمحافظة “.



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