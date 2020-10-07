اللواء رسول: لجنة التحقيق في الخروقات ستصدر قرارات حول استهداف البعثات

2020/10/07 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن لجنة التحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق ستصدر قرارات بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية.

وقال رسول للوكالة الرسمية إن اللجنة التي تشكلت مؤخرا بهدف التحقيق في الخروقات الأمنية ستجتمع وتصدر قرارات عدة بخصوص استهداف السفارات والبعثات الدبلوماسية وأمن المواطنين، مضيفا أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يشرف على اللجنة الأمنية التي تضم قيادات عسكرية واستخباراتية.

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