صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ “698” المسجلة اليوم بكورونا

2020/10/07 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 698 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 44

الاسكان —————— 11

الاعلام —————— 16

البياع —————— 22

التاجي —————— 22

التراث ——————23

الحرية ——————35

الدورة -———-——64

الدولعي ——————25

الرحمانية —————— 3

السيدية ——————18

الشالجية ——————4

الشرطة الخامسة ——- 2

الشرطة الرابعة ———-4

الشعلة ——————40

الصالحية ——————3

الطارمية —————— 11

الطوبجي —————— 3

العامرية —————— 28

العطيفية —————— 26

العلاوي ——————- 5

الغزالية ——————38

القادسية ——————15

الكاظمية -—————-35

اللطيفية —————— 1

المحمودية —————21

المعالف ————— 3

المنصور —————-22

المواصلات -————-4

الوشاش. ———-2

اليرموك ——-———13

جكوك —————-5

حي الجامعة ————-20

حي الجهاد —————26

حي الخضراء -————12

حي العامل —————38

حي العدل ——-——- 11

حي الفرات —————- 4

شارع حيفا —————3

كرادة مريم —————1

ناحية الرشيد ———— 1

جانب الرصافة -——— 6

محافظة النجف ———1

محافظة بابل ——-——1

محافظة ذي قار -———2

محافطة دهوك ——— 1

محافظة كربلاء ———1

محافظة صلاح الدين——1

محافظة واسط ———— 1

الشفاء:

503

الوفيات:

6

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