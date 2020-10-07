الذهب يفقد 18 دولاراً عند التسوية مع مكاسب الأسهم

2020/10/07 | 21:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب عالمياً بنحو 18 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الأسهم.

وارتفع “داو جونز” بأكثر من 400 نقطة خلال التعاملات بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة موافقة الكونجرس على مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لشرطات اليران و135 مليار دولار لدعم برنامج الأجور.

ووسط خلافات مع الديمقراطيين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس تعليق محادثات التحفيز لما بعد انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وينتظر المستثمرون الكشف عن محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.9 بالمائة أو ما يعادل 18 دولاراً ليصل إلى 1890.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة ليصل إلى مستوى 1887 دولارا للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.09 بالمائة عند مستوى 93.60.

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