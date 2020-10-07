2020/10/07 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء خصمه الديموقراطي جو بايدن بأنه “معتوه”.
وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر كتب الرئيس الأمريكي:”إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك”.
وأضاف: “وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته”، مضيفا: “هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب واصفا بايدن: معتوه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر كتب الرئيس الأمريكي:”إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك”.
وأضاف: “وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته”، مضيفا: “هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب واصفا بايدن: معتوه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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