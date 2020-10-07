ترامب واصفا بايدن: معتوه

2020/10/07 | 21:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء خصمه الديموقراطي جو بايدن بأنه “معتوه”.وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر كتب الرئيس الأمريكي:”إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك”.وأضاف: “وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته”، مضيفا: “هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار […]

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