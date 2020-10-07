مقتدى الصدر يوجه رسالة الى العشائر العراقية

2020/10/07 | 21:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الاربعاء، رسالة الى العشائر العراقية.ودعا الصدر في تغريدة على تويتر، العشائر الى حماية محافظاتهم ومناطقهم لاسيما الناصرية.وأدناه نص تغريدة الصدر:

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