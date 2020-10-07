طبيب ترامب يتحدث عن وضع الرئيس الصحي خلال الأيام الماضية

2020/10/07 | 21:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أن الرئيس الذي ثبتت إصابته بوباء كوفيد-19 قبل أسبوع، "لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة ولم يصب بالحمى منذ أربعة أيام".

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