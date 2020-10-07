الكرملين ينفي تطوير أي أسلحة كيميائية في روسيا

2020/10/07 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة جدد الكرملين رفضه للاتهامات الموجهة إلى موسكو في قضية التسميم المزعوم للمدون الروسي أليكسي نافالني، مؤكدا التزام الحكومة الروسية بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.واستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، قطعيا إمكانية ممارسة أي أنشطة متعلقة بتطوير أو تحديث سلاح كيميائي داخل روسيا، واصفا ذلك بأنه أمر مستحيل […]

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