تركيا تمدد إرسال قواتها المسلحة إلى العراق وسوريا عاماً إضافياً

2020/10/07 | 21:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وافق البرلمان التركي، الأربعاء، على قرار تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.



وأفادت وكالة "الأناضول"، وتابعها "ناس"، (7 تشرين الأول 2020)، بأن "قرار التمديد يهدف للقضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا".

وكان البرلمان قد صادق الثلاثاء على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عن قتلها خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني إثر غارات شنتها مقاتلاتها داخل الأراضي العراقية.

وجاء في بيان للوزارة نشرته الوكالة التركية الرسمية وتابعه "ناس"، (6 تشرين أول 2020)، أنه "جرى تحييد 5 من منظمة بي كا كا ، في منطقتي حفتانين وغارا، شمالي العراق".

واضاف البيان الصادر عن الدفاع التركية، أن تحييد العناصر الخمسة جاء جاء نتيجة غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية".

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