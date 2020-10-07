2020/10/07 | 21:24 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب رسوبها في امتحانات البكالوريا .. طالبة تحرق نفسها في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الوكالة الاخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/07 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الوكالة الاخبارية.

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