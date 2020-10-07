سياسي يكشف سيناريو ''مؤامرة كربلاء'' ويحدد الجهات التي تقف ورائها

2020/10/07 | 21:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد السياسي المستقل، ليث شبر، الاربعاء، ان "مؤامرة كربلاء" اكبر مما ظهرت عليه في وسائل الاعلام، كاشفا عن وقوف "أحزاب فاسدة ومليشيات ولائية" ورائها لبث الفتنة وتشويه صورة "الثورة".

وقال شبر في تغريدة له على تويتر اليوم (7 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، "كانت المؤامرة في كربلاء أكبر مما ظهر في الإعلام فقد اتفقت الأحزاب الفاسدة والمليشيات الولائية والأجنحة العميلة لبث الفتنة ودفع الثوار لرد فعل عنيف في كربلاء لغرض تشويه صورة الثورة".

واضاف: "لكن شبابنا الثوار وأدوا الفتنة في مهدها..



فتبا لكل خائن لوطنه وسارق لشعبه".

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