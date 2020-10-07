لجنة قضايا الفساد الكبرى تعتقل مسؤولا حكوميا رفيعا قبيل مغادرته بغداد

2020/10/07 | 21:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 31 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

افادت مصادر مطلعة، الاربعاء، باعتقال مسؤول كبير في هيئة الاستثمار الوطنية في مطار بغداد الدولي.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (7 تشرين الاول 2020) ان "قوة امنية اعتقلت النائب السابق لرئيس الهيئة

الوطنية للاستثمار سالار محمد امين ورئيس الهيئة المكلف في مطار بغداد".

واضاف، ان "الاعتقال جاء وفقا لاوامر قضائية على خلفية قضايا فساد تم تثبيت ادلتها واتخاذ الاجراءات الاصولية بشأنها"

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كلف في وقت سابق، ووفق أمر ديواني ، قوات مكافحة الإرهاب للمرة الأولى، بتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة مكافحة الفساد، في قضايا الفساد.

ويضاف اعتقال نائب رئيس هيئة الاستثمار المكلف سالار محمد امين ، الى سلسة من ابرز المعتقلين بتهم الفساد بينهم، رئيس هيأة التقاعد الوطنية السابق، أحمد الساعدي، ومدير ومالك شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين في وقت تفيد مصادر حكومية بالقبض على 6 مسؤولين كبار، إضافة إلى منع مسؤولين سابقين من السفر، لكن أعضاء بمجلس النواب يرون التحركات غير ناجعة حتى الآن، بحسب مراقبين.

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