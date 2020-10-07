2020/10/07 | 21:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر للعشائر: ثقتي بكم كبيرة لحماية محافظاتكم ممن يريد المساس بها تحت مسمى “الثورة” المركز الخبري الوطني.

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