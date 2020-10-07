الورقة الاصلاحية.. سلم جديد للرواتب واجراءات لتعظيم الايرادات

2020/10/07 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب ناجي ارديس، الأربعاء، 07 تشرين الأول، 2020،‏ عن ابرز مضامين الورقة الاصلاحية التي قدمها وزير المالية، علي علاوي، لتحسين الواقع الاقتصادي في البلاد.

وقال ارديس في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الورقة الاصلاحية البيضاء التي قدمها وزير المالية لتحسين الواقع الاقتصادي في العراق، ركزت على جانبين مهمين للغاية من اجل تطبيقها خلال الفترة القصيرة القادمة، الاول: إيقاف الهدر في النفقات العامة للدولة على سبيل المثال نشتري الغاز الإيراني المستورد بـ 3 اضعافه ثم نعطيه لشركة انتاج الكهرباء في منطقة بسمايا لتبيع الطاقة للحكومة الكهرباء بـ3 اضعاف، وهذا يتسبب هدرا كبيرا في المال العام".

واضاف أن "الجانب الاخر والمهم في الورقة الاصلاحية، يتلخص بتعظيم الايرادات العامة سواء الضريبة المباشرة او الكمركية، فضلا عن تحديد سلم جديد للرواتب لتحقيق مبدا العدالة الاجتماعية، للحد من التفاوت الحاصل في رواتب الوزارات والمؤسسات الحكومية".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد مظهر الجبوري، قال الثلاثاء (06 تشرين الأول 2020)، إن وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، فيما أشار إلى أن الورقة الإصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء، على حد قوله.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة توّجه بوّصلة مشكلة تأخير دفع الرواتب إلى مجلس النواب، وهو بريء منها"، لافتاً إلى أن "وزير المالية تعهد قبل استلامه منصبه بتقديم ورقة بيضاء للإصلاحات الاقتصادية الشاملة، رغم الدعوات المتكررة له بتقديمها باعتبارها من صميم عملنا، إلاّ أنها كانت هواء في شبك".، على حد قوله.

وأضاف، أن "الحكومة ووزارة المالية، أمهلا شهران بعد التصويت على قانون الاقتراض لتقديم الورقة لكن لم يحصل أي شيء للبرلمان"، مبيناً أن "الطامة الكبرى هي أن المالية تطالب بالاقتراض مرة أخرى".

وتساءل النائب قائلاً: "ما الفائدة من الوزارة وكادرها المتقدم والمستشارين، إذا كان عملها هو الاقتراض وتوزيع الرواتب دون أي حلول أخرى؟".



لافتاً إلى أن "وزير المالية أثقل كاهل البلاد بديون كبيرة، وهي بالأساس تعاني من ديون متراكمة منذ عقود".

وأشار إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد مشكلة بين مجلس النواب والحكومة بسبب قانون الاقتراض، وربطه بتوزيع الرواتب"، موضحاً أن "الحكومة ترسل رسائل سلبية من خلال الضغط للحصول على الاقتراض بدعوى دفع الرواتب التي ستثقل كاهل البلاد بديون".

وأوضح، أن "ورقة وزير المالية الاصلاحية البيضاء تحولت إلى سوداء"، مشيراً إلى أن لجنته "عزلت من العام الماضي قانون الاقتراض عن الموازنة بالكامل، لكن الآن أُجبرنا على الاقتراض ليتسنى دفع الرواتب بهذه الطريقة البائسة".

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