بعد سماحه بدخول “إعلامية” لقمرة القيادة… سلطة الطيران العراقي توقف طياراً عن العمل

2020/10/07 | 21:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاربعاء 7 تشرين الاول 2020، ايقاف قسم السلامة الجوية احد الطيارين الذي يعمل في احدى النواقل الوطنية العراقية، بعد السماح لإحدى الاعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة اثناء الطيران .

واوضحت السلطة في بيان: أنه بعد انتشار المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني العراقي فإن السلطة اصدرت قرارا بإيقاف الطيار الى أشعار اخر ، وفتحت تحقيق اصولي مع الطيار في قسم السلامة الجوية الاسبوع القادم.

ويشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فديويا للاعلامية وليان البياتي وهي بداخل قمرة قيادة احدى الطائرات العراقية وتتحدث وسط اجواء من الضحك واستخدام جهاز المناداة.

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