القيادة المركزية الأميركية: 10 آلاف مقاتل من داعش في العراق وسوريا

2020/10/07 | 21:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن قائدُ القيادة المركزية في الشرق الأوسط كينيث ماكنزي عن وجودِ عشرةِ آلاف مقاتل من تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا.

وحذر ماكنزي من ظروفِ عودة التنظيم الإرهابي التي قال إنها لا تزال موجودة، مشيرا إلى أن داعش لن يُهزم بسهولة والمعركة ضده قد تستمر لأجيال.

وجدد الجنرالُ الأميركي اتهامَه لإيران بمواصلةِ زعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفا ان واشنطن تعمل على تعزيز الدفاعات الصاروخية لبعض الدول في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية.

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