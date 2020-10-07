اعتقال نائب رئيس هيئة الاستثمار السابق سالار محمد أمين بتهم فساد

2020/10/07 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوة ٌ أمنية عملية َ إلقاءِ القبض بحق ِ نائبِ رئيس هيئة الاستثمار السابق سالار محمد أمين في بغداد.

وعلى وفق ِ مصادرَ مطلعة فأن اللجنة َ المكلفة بمكافحة الفساد اعتقلت رئيسَ هيئة الاستثمار السابق سالار محمد أمين من موقع ِ سكنه في بغداد، وذلك بموجب أمر ٍ قضائي بتهم ٍ تتعلق بملفاتِ فسادٍ كبرى.

وكان أمين يشغل سابقا منصبَ رئيس هيئة الاستثمار الوطنية وكالة ً والآن نائبا لرئيس الهيئة.

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