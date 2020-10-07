دواء فعال لكورونا” اسهم بخروج ترامب من العزل خلال 3 ايام فقط”

2020/10/07 | 21:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….اعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق انه تعرض للإصابة بفيروس كورونا او ما يعرف بكوفيد 19 وهو ما جعله يتخذ مجموعة من التدابير الصحية لمحاربة الفيروس والعودة إلى حياته الطبيعية بأسرع وقت، لكن السؤال هو ما الذي تناوله دونالد ترامب وتعافى خلال 3 ايام فقط.من بين وسائل العلاج التي تلقاها الرئيس الأميركي، […]

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