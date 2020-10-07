احداث كربلاء الاسباب ومن ورائها؟

2020/10/07 | 21:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

وكأن كربلاء اصبحت مسرحا للاحداث منذ

واقعة الطف الى يومنا هذا ولو اجرينا

مسحا تاريخيا لهذه المدينة لوجدناها

اكثر مدن العالم تعرضا لثورات

وانتفاضات وغوغائيات بدات من ثورة

سليمان ابن صرد

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