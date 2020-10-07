سلطة الطيران المدني توقف احد الطيارين عن العمل حتى إشعار آخر

2020/10/07 | 21:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الاربعاء، عن ايقاف احد الطيارين عن العمل حتى إشعار آخر.

وقالت السلطة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “استناداً إلى قوانين منظمة الطيران المدني الدولي/ lCAO اوقف قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي احد الطيارين الذي يعمل في النواقل الوطنية العراقية حتى إشعار آخر بعد السماح لإحدى الاعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة اثناء الطيران”.

واوضحت السلطة، أنه “بعد انتشار المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني العراقي فإن السلطة اصدرت قرارا بإيقاف الطيار الى أشعار اخر، وفتحت تحقيق اصولي مع الطيار في قسم السلامة الجوية الاسبوع القادم”.

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