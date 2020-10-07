الاحتياطي الفيدرالي: غياب التحفيز المالي يهدد تعافي الاقتصاد الأمريكي

2020/10/07 | 21:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الاحتياطي الفيدرالي إن عدم تقديم الكونجرس للمزيد من التحفيز المالي سيعرض تعافي الاقتصاد الأمريكي للخطر.

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