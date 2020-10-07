الإفراج بكفالة مليون دولار عن الشرطي قاتل جورج فلويد

2020/10/07 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيحاكم ديريك شوفين الشرطي الأبيض البالغ 44 عاما في مارس القادم إلى جانب ثلاثة زملاء سابقين له في قضية مقتل فلويد في مينيابوليس، الذي تسبب بأكبر تظاهرات مناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة منذ ستينات القرن الماضي.

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