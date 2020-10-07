سمح لإعلامية بالدخول إلى ’القمرة’.. إيقاف طيّار عراقي عن العمل حتى إشعار آخر

2020/10/07 | 21:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اوقفت سلطة الطيران المدني العراقي، الاربعاء، أحد الطيارين عن العمل حتى إشعار آخر.



وقالت سلطة الطيران المدني في بيان تلقى "ناسط نسخة منه، (7 تشرين الاول 2020)، إنه "استناداً إلى قوانين منظمة الطيران المدني الدولي/ lCAO، اوقف قسم السلامة الجوية في سلطة الطيران المدني العراقي إحد الطيارين الذي يعمل في إحدى النواقل الوطنية العراقية، بعد السماح لإحدى الاعلاميات بالدخول إلى قمرة القيادة اثناء الطيران".

واوضح، أنه "بعد انتشار المقطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولما شكله من خرق لقوانين الطيران المدني الذي يمنع هكذا حالات تعرض حياة المسافرين للخطر، ولعدم تكرار هذا الفعل السلبي على واقع الطيران المدني العراقي فإن السلطة اصدرت قرارا بإيقاف الطيار الى إشعار اخر، وفتحت تحقيقا اصوليا مع الطيار في قسم السلامة الجوية".

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