محنة ابن المسلمة (رئيس الرؤساء في خلافة القائم العباسى ) في أواخر عام 450 - أحمد صبحى منصور

2020/10/07 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ دنيا المستبدين في صراع حول السُّلطة ، للبقاء فيها أو الوصول اليها ، وفى هذا الصراع تدور بهم الساقية صعودا وهبوطا .



كان هذا في الماضى وهو في الحاضر وسيظل في المستقبل .



النجاة منه بنظام حكم ديمقراطى يكون فيه الشعب هو الذى يختار من يخدمه ، ، ويكون فيه تداول سلمى منظّم للسلطة ، يتنافس فيه مرشحون يختار من بينهم الشعب أصلح من يخدمه ، ويتعرض للمساءلة ، حيث لا أحد فوق القانون ، والحكومة هي ا ......





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