2020/10/07 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلف العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي، بشر هاني الخصاونة، بتشكيل الحكومة الجديدة في الأردن.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قبل استقالة حكومة عمر الرزاز في الثالث من الشهر الجاري حيث كلف الملك عمر الرزاز وحكومته بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة”.

التالي

منذ 24 دقيقة

تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في فرنسا

منذ 59 دقيقة

ألمانيا تصنف أربع دول بينها عربيتان مناطق خطرة بسبب كورونا

منذ 3 ساعات

الصحة العالمية تتحدث عن “الاغلاق” كـرد على زيادة الإصابات بكورونا

منذ 4 ساعات

اليابان تقلص قواعد الحجر الصحي المفروضة على بعض المسافرين من رجال الأعمال

منذ 7 ساعات

الاتحاد الأوروبي يحذر من تحول الحرب في قره باخ إلى صراع إقليمي

منذ 9 ساعات

أمير الكويت يُزكي أخاه الشيخ مشعل ولياً للعهد

منذ يوم واحد

“فيسبوك” يحذف منشورا لترامب يتعلق بـ كورونا

منذ يوم واحد

مرسوم أميري بفض دور انعقاد البرلمان في الكويت

منذ يوم واحد

حصيلة يومية قياسية للإصابات بكورونا في إيران

منذ يومين

ترامب يحدد موعد مغادرته مركز “والتر ريد” الطبي

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاهل الأردني يكلف الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاهل الأردني يكلف الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).