الهجرة تستحصل موافقة لشمول الفين عائلة في المخيمات برواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/10/07 | 21:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد كنوع من الدعم للعودة الطوعية الى مناطقهم استحصلت وزيرة الهجرة ايفان فائق الجابرو موافقة لشمول الفي عائلة من العوائل الاكثر فقراً في مخيمات الايواء برواتب شبكة الحماية الاجتماعية.خلال لقائها بوزير العمل الدكتور عادل الركابي في مكتبه ببغداد صباح اليوم ناقشت الحابرو معه اوضاع النازحين و المخيمات و اوضاع العوائل الاكثر …

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