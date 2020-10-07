كربلاء تشهد توافدا مليونيا لاحياء زيارة الاربعين

2020/10/07 | 21:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء المقدسة

تشهد كربلاء المقدسة توافدا مليونيا من جميع المحاور المؤدية إليها لإحياء زيارة الأربعين التي تصادف يوم غد.

وقال مراسل /المعلومة/، في كربلاء المقدسة ان “الزيارة الاربعينية بلغت ذروتها في هذه الساعات حيث اكتظت المدينة القديمة والمنطقة المحيطة بمرقد الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليه السلام والمداخل المؤدية إليها بملايين الزائرين من جميع المحافظات العراقية وبعض دول العالم”.

وأضاف أن “الخطط الأمنية والخدمية تسير بانسيابية عالية حيث لا زالت العجلات تدخل الى أماكن قريبة جدا من مركز المدينة لتفويج الزائرين الى محافظاتهم، بينما تستنفر الجهات الصحية جهودها بشكل كبير لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية ضد فيروس كورونا”.

يذكر ان كربلاء ومنذ ١٠ أيام بدأت باستقبال ملايين الزائرين من الزائرين وسط اجراءات امنية وخدمية اشتركت فيها جميع الصنوف الامنية والدوائر الخدمية والجهات والوزارت الساندة.



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