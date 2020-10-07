2020/10/07 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، هريم اغا، الأربعاء (7 تشرين الاول 2020)، عدم ضرورة الاستعانة بشركات أمنية أجنبية لتأمين المنافذ الحدودية وضبط الوضع فيها، لافتا إلى أن القوات الموجودة كافية لكن تحتاج إلى تنظيم وإدارة صحيحة.

وقال آغا في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة لم تسيطر حتى الآن بشكل كامل على المنافذ الحدودية، لكن هذا لا يعني التوجه نحو الاستعانة بالشركات الأمنية الأجنبية لتأمين تلك المنافذ وضبط الوضع فيها".

وأضاف أن "القوات الأمنية وخصوصا جهاز مكافحة الإرهاب قادر، على تأمين المنافذ لكن هم بحاجة إلى التنظيم والإدارة الصحيحة لإتمام المهمة".

وأكد أنه "بالإمكان الاستعانة بالشركات الأجنبية لتطوير الجانب التكنولوجي في المنافذ وليس لغرض التنفيذ، والحكومة لن تقدم باتجاه تأمين المنافذ ن قبل تلك الشركات".

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق مدلول دعا، في وقت سابق من اليوم، الحكومة إلى انهاء ملف فساد المنافذ الحدودية عبر منحها لشركات عالمية رصينة، مبينا أن العراق سيجني عشرات المليارات سنويا.

وقال مدلول في تصريح صحفي، إن "أي شركة عالمية في حال استثمرت المنافذ ستزيد الأموال عشرة اضعاف وسنجي عشرات المليارات من الدولارات سنويا"، مبينا أن "وزير المالية سيغير بمفاصل الوزارة كثيرا ونحن مقتنعون تماما بعدم وجود ورقة اصلاحية من قبل الحكومة".

وتابع: ان "قصة الرواتب اصبحت تطول اكثر من تشكيل الحكومة ووزير المالية اثار حفيظة الشارع عندما قال لا توجد رواتب، وبعدها تفاجأنا بأن هناك رواتب وتم إطلاقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالأمن النيابية يعلق على دعوات الاستعانة بشركات أمنية أجنبية لتأمين المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالأمن النيابية يعلق على دعوات الاستعانة بشركات أمنية أجنبية لتأمين المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).