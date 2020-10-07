كذبة كارثة تهدد الارض… نور العزاوي

2020/10/07 | 22:06 - المصدر: يس عراق

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كتبت في فيسبوك – د.



نور العزاوي -اختصاص علوم الفضاء :

للتوضيح عن نشر بعض القنوات وصفحات الفيس بوك وبعض العلماء بحدوث كارثة تهدد محيطات الأرض حيث صرحوا أن الزيادة في متوسط درجة حرارة المياه على تركيبه الكيمائي له تأثير ضار على الحياة البحرية بأكملها للكرة الأرضية بسبب الاحتباس الحراري وهناك زيادة غير مسبوقة في متوسط درجة حرارة المياه ويتسبب في حموضة المياه بسبب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي حيث حدث خرق للغلاف الجوي من طبقة الأوزون وارتفاع سطح البحر وانحسار الصفائح الجليدية وفقدان الماء للاوكسجين.

أود أن أوضح أن كل هذا الذي ذكر ليس له صحة أبدا الحرارة طبيعية جدآ بالنسبة للمحيطات ولم يحدث اي تفاعل كيمائي مطلقاً والمحيطات والبحار كما هي طبيعية جدآ ولا صحة من حدوث اي كوارث ولم يحدث شيئ لطبقة الأوزون مطلقا بحسب تقرير محطة الفضاء الدولية قبل يومين ان الغلاف الجوي للأرض متماسك تمامآ وليس هناك أي خرق للغلاف،، وأخيرا كلمة اخيرة لاصحاب القنوات وصفحات الفيس بوك كفى كذبا وترويعا وتعظيما للأمور وأنتم لاتفهمون شيئ في هذا المجال مطلقا كفى تخويفا للبشر فنحن بحمد الله تعالى بخير.

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