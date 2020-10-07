من هو بشر الخصاونة رئيس الحكومة الجديدة في الأردن

2020/10/07 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كلف جلالة الملك عبدالله الثاني، الدكتور بشر هاني الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز، التي قبل جلالته استقالتها يوم السبت الماضي الموافق 3 تشرين الأول 2020.من هو الدكتور بشر الخصاونة؟ بشر هاني الخصاونة هو سياسي ودبلوماسي أردني شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفترة بين عامي 2016-2017 ووزير […]

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