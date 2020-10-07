مصرف النهرين الاسلامي يوجه فروعه باستئناف الدوام غدا لدفع رواتب الموظفين

2020/10/07 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، اليوم الاربعاء، فروعه باستئناف الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس لاجل دفع رواتب الموظفين والتي وصل تموليهم للمصرف”.

واضاف البيان، ان “المصرف باشر اليوم الاربعاء برفع الرواتب”.

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